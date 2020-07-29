Резніков пояснив, кому адресовані заяви РФ про "неможливість" гарантувати перемир’я на Донбасі

Заяви офіційних представників РФ щодо «неспроможності» Росії забезпечити дотримання припинення вогню на Донбасі є черговою спробою Росії заперечити свою пряму участь у війні проти України.

Так віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний глухий кут?» відповів на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, тому що нібито не є стороною цього конфлікту.

«Вислови пана, на якого ви посилаєтеся, адресовані не Україні. Вони, в першу чергу, адресовані суспільству всередині РФ. В другу чергу вони адресовані народам європейських та інших країн. Вони намагаються переконати, що санкції потрібно з них (з Росії – ред.) знімати, тому що вони, нібито, не є учасниками цього військового міжнародного збройного конфлікту. Тому цей добродій говорить, що вони не можуть нести відповідальність за дотримання режиму тиші і за це перемир’я. Я хотів би уточнити – вони не «не можуть», вони не хочуть цього робити, саме для того, щоб не демонструвати, що вони, насправді, мають пряме відношення до цієї гібридної війни», - сказав український урядовець.

Він зауважив, що всі військові збройні формування окремих районів Донецької і Луганської областей - а саме таке формулювання визначено у Мінських угодах - є складовою 1-го та 2-го армійських корпусів військових збройних формувань Російської Федерації.

«У командуванні там – російські офіцери. Вони дають накази, а їх виконують найманці, і та інші «проксі», які служать саме у цих формуваннях. Це ні для кого не є секретом, в тому числі для лідерів Нормандського формату. Це така собі гра. Вони розповідають, що вони не можуть брати на себе відповідальність, а насправді, ми чітко знаємо, хто дає вказівки і які інструкції. Тому ми дозволимо їм гратися у цю гру. Головне, щоб вони насправді виконували ті домовленості, які вони взяли на себе в Тристоронній контактній групі, мало того, засвідчили це й підписом їхнього повноважного представника. І вони не заперечували проти тих домовленостей», - наголосив Резніков.

Вебінар «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?» був організований за ініціативою Місії України при ЄС та Світового конгресу українців.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, "тому що не Росія є учасником конфлікту на Південному Сході України".

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.

У зв'язку із введенням режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії і використовувати літальні апарати.

фото: hromadske