Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі – речник Путіна

Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо не вважає себе стороною конфлікту.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Коммерсант".

"На рівні "нормандського формату" фіксація (домовленостей - ред.) - це одна справа, а якісь гарантії з боку Росії, у цьому разі, не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на Південному Сході України", - стверджує Пєсков.

При цьому, за його словами, домовленості про безстрокове припинення вогню на Донбасі - це "рішення, яке заслуговує дуже високої оцінки і викликає задоволення", і "буде важливо, щоб обидві сторони повністю дотримувалися взятих на себе зобов'язань і домовленостей".

Представник Кремля також прокоментував телефонні переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. За його словами, "атмосфера розмови... була конструктивна, ділова, і розмова була змістовною".

Як повідомлялося, напередодні президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Однак, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, на початку доби бойовики порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

У зв'язку із введенням режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії і використовувати літальні апарати.