Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі – речник Путіна
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Коммерсант".
"На рівні "нормандського формату" фіксація (домовленостей - ред.) - це одна справа, а якісь гарантії з боку Росії, у цьому разі, не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на Південному Сході України", - стверджує Пєсков.
При цьому, за його словами, домовленості про безстрокове припинення вогню на Донбасі - це "рішення, яке заслуговує дуже високої оцінки і викликає задоволення", і "буде важливо, щоб обидві сторони повністю дотримувалися взятих на себе зобов'язань і домовленостей".
Представник Кремля також прокоментував телефонні переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. За його словами, "атмосфера розмови... була конструктивна, ділова, і розмова була змістовною".
Як повідомлялося, напередодні президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.
З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Однак, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, на початку доби бойовики порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
У зв'язку із введенням режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії і використовувати літальні апарати.