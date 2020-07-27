Берлін закликає всі сторони дотримуватися перемир’я на Донбасі

У Берліні вітають домовленість про повний і всеосяжний режим припинення вогню на сході України, який вступив у силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

Про це заявила в понеділок на брифінгу в Берліні представниця федерального уряду Ульрике Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд вітає домовленість Тристоронньої контактної групи, яка складається з представників України, Росії та ОБСЄ, щодо заходів з підтримки, які діють з сьогоднішнього дня", - сказала Деммер.

Вона зауважила, що це стосується, зокрема, заборони діяльності снайперів, дронів і груп саботажу, а також створення механізму контролю порушень режиму та особливий захист цивільних об’єктів.

Німецькі партнери закликають всі сторони неухильно та в повному обсязі дотримуватися режиму припинення вогню, сказала Деммер.

Також у Берліні привітали те, що нове перемир'я обговорили по телефону президенти України Володмир Зеленський і Росії Володимир Путін.

Німеччина зі свого боку разом з французькими колегами будуть підтримувати втілення у життя Мінських угод, сказала речниця уряду ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.