Окупанти порушили "тишу" попри домовленості про припинення вогню

Окупанти у понеділок, 27 липня, порушили режим тиші на Донбасі, незважаючи на домовленості про припинення вогню.

Про це сказав на брифінгу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, сьогодні з боку противника о 0.20 та 0.45 був обстріл підрозділу 36-ї бригади морської піхоти зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, втрат з боку ООС немає. Наші підрозділи поки мовчать», - зазначив командувач.

Він зауважив, що внаслідок обстрілу загрози життю і здоров’я особового складу не було.

Крім того, «десь близько 9-ї ранку в смузі відповідальності 79-ї бригади за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив три постаріли», сказав Кравченко.

Як повідомлялося, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ. Про видання таких наказів буде повідомлено Тристоронній контактній групі, йдеться у заяві Міністерства оборони України.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.