Дотримання "тиші" на непідконтрольній Україні території залежить від Росії - Зеленський

Україна стовідсотково дотримується режиму припинення вогню на Донбасі, а дотримання перемир'я на непідконтрольній території залежить від Росії.

Про це заявив у середу Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами на відкритті другої черги нового корпусу “Охматдиту”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми бачимо, що ми це (припинення вогню на Донбасі - ред.) 100-відсотково виконуємо. Не на 99,9%, а 100-відсотково. І я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає. Що стосується тієї сторони, то я впевнений, що все залежатиме від Російської Федерації, чи вона зможе все контролювати і чи вони зможуть - найголовніше - дотримуватись тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо, якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть, ми з вами це будемо відчувати", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що припинення вогню на Донбасі необхідне, якщо ми хочемо завершити війну і повернути наші території і людей.

"Бо без припинення вогню нічого не буде", - наголосив президент.

Водночас він визнав, що наразі важко проконтролювати, аби не було жодних пострілів на лінії розмежування.

"Чи можемо ми сказати про припинення вогнею? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Вони є, вони існують, бо це 410 км контактної лінії, розмежувальної тимчасової лінії. І проконтролювати все дуже складно", - зазначив глава держави.

За його словами, якщо з боку російських збройних формувань будуть вестися "серйозні постріли чи атака", то українські військовослужбовці "потужно відповідатимуть".

"Що стосується наших воїнів, вони в нас герої. Якщо якась буде серйозна річ: якась атака, серйозні постріли, що виходять за межі того, про що ми домовились, вони будуть дуже потужно відповідати, вони про це знають", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що в будь-якому разі Україна робитиме все можливе, аби зберегти перемир'я.

Як повідомляв Укрінформ, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.

У зв'язку із введенням цього режиму на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії і використовувати літальні апарати.

Однак, за словами командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, на початку доби бойовики порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Напередодні Президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Водночас 27 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо не вважає себе стороною конфлікту.