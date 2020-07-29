Україна збільшила рівень представництва в Мінській ТКГ – Резніков

Україна продовжує вважати Мінські домовленості безальтернативним майданчиком для переговорів з урегулювання на Донбасі та через це посилила рівень представництва у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?» заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми робимо все, щоб продемонструвати нашу прихильність до виконання Мінських угод. Україна навіть збільшила рівень представництва у Тристоронній контактній групі. У складі української два заступники міністрів - заступник міністра оборони в групі безпеки та заступник міністра економіки в економічній групі - і три представники українського парламенту: в політичній групі – голова Комітету з правової політики, в гуманітарній групі – голова Комітету з гуманітарної політики, одним із заступників голови української делегації є голова Комітету з питань міжнародної політики. Тобто, сьогодні в українській делегації представлені і урядовці, і парламентарії», - зауважив віцепрем’єр-міністр України.

Він нагадав, що Україна зруйнувала монополію Російської Федерації запрошувати до переговорів в рамках ТКГ представників тимчасово окупованих територій, яка існувала протягом шести років, в результаті чого окремі райони Донецької і Луганської областей представляли люди з російськими паспортами.

«Люди, які були в цій якості запрошені з боку Російської Федерації та брали участь у перемовинах в ОБСЄ, є громадянами Російської Федерації, про що ми публічно повідомили світ, про наявність в них таких паспортів. Україна демонополізувала цю ситуацію. Сьогодні від України інтереси окупованого Донбасу представляють внутрішньо переміщені особи, двоє представників Донецької області, двоє представників Луганської області, які сьогодні в українській делегації ведуть перемовини і беруть участь у роботі політичних груп», - зауважив український урядовець.

Відповідаючи на запитання аудиторії щодо ймовірного виведення зі складу ТКГ голови української делегації Леоніда Кучми, Резніков зауважив, що сам другий Президент України неодноразово порушував це питання перед Президентом Зеленським.

«Шановний другий Президент України Леонід Кучма протягом багатьох років займається цим процесом, віддає свою душу, свою енергію, свої зусилля, своє здоров’я на цей процес, - а це не так просто, повірте мені. Леонід Данилович давно вже говорив з Президентом Зеленським про те, що він готовий до певної ротації. І про це офіційно повідомив Президент Зеленський на своєму пресбрифінгу в травні, де він згадав про те, що є розмова з Леонідом Даниловичем, щоб рано чи пізно дати йому можливість більш спокійно проводити свою пенсію», - сказав Резніков.

Він прокоментував також питання, хто може очолити українську делегацію в ТКГ після Леоніда Кучми.

«На сьогодні я є першим заступником голови делегації, тому формально, - так, - поки що я буду певний час керувати тими процесами. Але хочу звернути увагу - що давайте дочекаємося Указу Президента Зеленського, тому що саме Указом вносяться зміни до делегації. До цієї зміни і такого Указу Леонід Данилович залишається головою української делегації, і рішенням Президента Зеленського буде визначений новий голова української делегації. Я би дуже хотів, щоб це була, так само, поважна людина, відома в українському суспільстві і в світі, яку би можна було називати патріархом, щоб продемонструвати, наскільки серйозно Україна ставиться до Мінського процесу», - сказав віцепрем’єр-міністр України.

«Хто буде ця людина – це вже визначить Президент Зеленський, і ми з вами, я маю надію, найближчим часом про це дізнаємося. Ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України», - додав урядовець.

Захід був організований під егідою Місії України при ЄС та Світового Конгресу Українців.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є декілька кандидатур на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, серед яких - віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков та перший Президент Леонід Кравчук.