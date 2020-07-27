Гральний бізнес: "Слуга народу" зустрінеться із Зеленським через правку про 4-зіркові готелі

Депутати із фракції політичної партії “Слуга народу” 27 липня планують під час зустрічі з Президентом порушити питання про включення поправки про розміщення казино в 4-зіркових готелях до фінальної версії закону про гральний бізнес.

Про це поінформувала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець (фракція “Слуга народу”) в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відкотити цю поправку назад не можна. Можна лише додатковим законодавчим актом внести зміни до того чи іншого вже закону. У нашої групи буде сьогодні зустріч із Президентом, і я думаю, що це питання в тому числі буде порушуватися та обговорюватись, як таке могло статися та кому це взагалі потрібно було,” — зазначила Мошенець.

При цьому вона назвала “махінацією” те, в який спосіб у Раді ставилась на підтвердження відповідна поправка.

“У тому хаосі, в якому ми голосували, велика кількість поправок була поставлена на підтвердження, і це була якраз та поправка, яку було поставлено на підтвердження і підтверджено. Тому що не завжди автори, які ставлять на підтвердження, пояснюють, про що саме йде мова. На жаль, мушу констатувати, що так (поправка була підтримана не зовсім чесно — ред.): є такі поправки, які піднімалися по декілька разів. Саме робилося це для того, щоб люди не могли зреагувати на те, яка саме поправка переголосовується. Були навіть такі моменти, коли одну й ту саму поправку голосували в один день, потім — в інший день, потім усі моменти відкочувалися назад. Але я називаю це махінаціями. На жаль, такі речі відбувалися саме при голосуванні,” — уточнила Мошенець.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція “Голос”) поінформував, що до фінальної версії закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (№2285-д) включена норма щодо можливості розміщувати казино в чотиризіркових готелях України у зв'язку з підтримкою відповідної поправки.

Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес 14 липня.

Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.