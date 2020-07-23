Фінальна версія закону передбачає казино у готелях "4 зірки" — депутат

До фінальної версії закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” включена норма щодо можливості розміщувати казино в чотиризіркових готелях України у зв'язку з підтримкою відповідної поправки.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“У фінальному тексті з’явилася норма про можливість розташовувати казино у чотиризіркових готелях. Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в п'ятизіркових. І кажуть, це була особиста позиція Президента. Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували”, - зазначив він і підкреслив, що члени фракції “Голос” не підтримували відповідної поправки.

При цьому Железняк висловив сповідання, що включення цієї норми стане додатковою підставою, щоб Президент ветував закон про гральний бізнес.

Читайте також: Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).

Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні впродовж 11 років.