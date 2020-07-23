Фінальна версія закону передбачає казино у готелях "4 зірки" — депутат
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.
“У фінальному тексті з’явилася норма про можливість розташовувати казино у чотиризіркових готелях. Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в п'ятизіркових. І кажуть, це була особиста позиція Президента. Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували”, - зазначив він і підкреслив, що члени фракції “Голос” не підтримували відповідної поправки.
При цьому Железняк висловив сповідання, що включення цієї норми стане додатковою підставою, щоб Президент ветував закон про гральний бізнес.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).
Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.
Заборона на гральний бізнес діяла в Україні впродовж 11 років.