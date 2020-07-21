Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес

Верховна Рада відхилила всі три проєкти постанов щодо скасування рішення про ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Жоден із трьох проєктів постанов не підтримало більш як 76 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер, після відхилення постанов, Голова ВР може підписати закон про гральний бізнес і передати його на підпис Президенту.

Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

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Серед основних пунктів закону - запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні впродовж 11 років.