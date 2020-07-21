Гральний бізнес з грудня позбувся обладнання майже на 130 мільйонів - поліція

За результатами операцій викриття грального бізнесу з кінця грудня 2019 року правоохоронці вилучили по всій країні відповідного обладнання на 129 мільйонів гривень.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«На території всієї країни тривають превентивні заходи з протидії гральному бізнесу. Починаючи з кінця грудня 2019 року, мобільні групи у цілодобовому режимі відпрацьовують звернення громадян, які надходять на лінію «102», а також інформацію, отриману з власних джерел. Упродовж цього часу поліцейські припинили функціонування 1694 підпільних гральних закладів: 1568 інтерактивних клубів та букмекерських контор, 85 залів з гральними автоматами та 29 для гри у покер, а також 12 казино», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з осередків грального бізнесу правоохоронці вилучили понад 32,3 тис. одиниць техніки загальною вартістю 129 млн гривень. А саме – 28,4 тисячі одиниць комп’ютерної техніки, одну тисячу гральних автоматів, 223 столи для гри у покер та 46 електронних рулеток. Крім того, вилучено понад 1,9 млн гривень, отриманих від забороненої діяльності.

За факти здійснення грального бізнесу слідчими Національної поліції та її територіальними підрозділами відкрито 555 кримінальних проваджень, 100 організаторам такої діяльності повідомлено про підозру. 44 обвинувальні акти скеровані до суду.

У поліції нагадують, що за заняття гральним бізнесом законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.