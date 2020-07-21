Гральний бізнес з грудня позбувся обладнання майже на 130 мільйонів - поліція

Гральний бізнес з грудня позбувся обладнання майже на 130 мільйонів - поліція

Інфографіка
Укрінформ
За результатами операцій викриття грального бізнесу з кінця грудня 2019 року правоохоронці вилучили по всій країні відповідного обладнання на 129 мільйонів гривень.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«На території всієї країни тривають превентивні заходи з протидії гральному бізнесу. Починаючи з кінця грудня 2019 року, мобільні групи у цілодобовому режимі відпрацьовують звернення громадян, які надходять на лінію «102», а також інформацію, отриману з власних джерел. Упродовж цього часу поліцейські припинили функціонування 1694 підпільних гральних закладів: 1568 інтерактивних клубів та букмекерських контор, 85 залів з гральними автоматами та 29 для гри у покер, а також 12 казино», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, з осередків грального бізнесу правоохоронці вилучили понад 32,3 тис. одиниць техніки загальною вартістю 129 млн гривень. А саме – 28,4 тисячі  одиниць комп’ютерної техніки, одну тисячу гральних автоматів,  223 столи для гри у покер та 46 електронних рулеток. Крім того, вилучено понад 1,9 млн гривень, отриманих від забороненої діяльності.

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За факти здійснення грального бізнесу слідчими Національної поліції та її територіальними підрозділами відкрито 555 кримінальних проваджень, 100 організаторам такої діяльності повідомлено про підозру. 44 обвинувальні акти скеровані до суду. 

У поліції нагадують, що за заняття гральним бізнесом законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.

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