Генсек ООН закликав виконувати нові домовленості щодо припинення вогню на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав мирні ініціативи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та закликав сторони дотримуватися останніх домовленостей ТКГ щодо повного припинення вогню.

Про це йдеться в заяві речника Генерального секретаря ООН, оприлюдненій у четвер, передає Укрінформ.

"Генеральний секретар взяв до уваги домовленість, досягнуту під час вчорашнього засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всебічного, сталого та необмеженого припинення вогню на Сході України", - зазначається в заяві.

При цьому підкреслюється, що генсек "закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов та зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують зазнавати найбільші страждання від бойових дій". Крім того, генеральний секретар закликав сторони забезпечити "новий імпульс" у мирних зусиллях Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ.

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У цьому зв'язку генсек ООН наголосив на необхідності полегшити гуманітарний доступ на лінії розмежування, а також "забезпечити прогрес у реалізації Мінських угод відповідно до резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки".

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні ТКГ в середу було досягнуто домовленості про повне й загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

За час збройної агресії Росії на Донбасі так званий режим “тиші” оголошувався близько 30 разів.

Фото: Algemeiner