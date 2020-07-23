Євросоюз привітав зусилля з припинення вогню на Донбасі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтримав зусилля Президента Зеленського в імплементації Мінських домовленостей та привітав зусилля Тристоронньої контактної групи із встановлення тривалого припинення вогню на Донбасі.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Служби зовнішніх дій за результатами зустрічі Борреля з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Високий Представник ЄС/Віцепрезидент Єврокомісії привітав зусилля Президента Зеленського в імплементації Мінських угод, та підтвердив повну підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України. Він привітав останні рішення, які були прийняті під час зустрічі Тристоронньої контактної групи стосовно додаткових заходів із припинення вогню з 27 липня, яке має на меті забезпечити широке, стійке та необмежене припинення вогню, та підкреслив необхідність прогресу у виконанні заходів, погоджений у Нормандському форматі під час саміту в Парижі у грудні 2019 року!, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Високий представник ЄС також підтвердив очікування ЄС щодо взаємності з боку Росії у підтримці зусиль України у повному виконання Мінських домовленостей, а також на те, що Росія використає власний вплив на збройні формування, які підтримує. Високий Представник ЄС підтвердив, що санкції проти Російської Федерації продовжують застосовуватися.

У повідомленні йдеться про те, що Жозеп Боррель та Денис Шмигаль обмінялися також поглядами щодо реформ в Україні. Високий Представник ЄС наголосив на готовності Євросоюзу продовжувати підтримку зусиль України в імплементації реформ, та підкреслив необхідність продовжити зусилля влади України в реформах судової системи, прокуратури та у секторі безпеки.

Він підняв питання щодо відставки орієнтованих на реформи офіційних осіб з владних структур України, зокрема, Генерального прокурора, а також Голови Національного Банку України, а також щодо потенційного негативного впливу цих подій на виконання порядку денного реформ.

Високий Представник ЄС привітав готовність Уряду України продовжувати інтенсивні зусилля у сфері реформ відповідно до Угоди про асоціацію ЄС-Україна.

Як йдеться у повідомленні, сторони також обговорили шкоду, яка була завдана Україні коронавірусом, та потужний прояв солідарності між ЄС і Україною з початку спалаху пандемії.

"Євросоюз, який мобілізував пакет допомоги у 190 мільйонів євро та 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, є і залишатиметься найбільшим та найбільш надійним партнером України у відповіді на негайну, довгострокову та структурну шкоду, яка завдана пандемією", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, під час учорашнього засідання Тристоронньої контактної групи сторони дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Фото: ЕРА