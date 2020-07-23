Україна підпише угоду про культурну співпрацю з Італією - Ткаченко
Про це він написав у Facebook.
"Українською та італійською сторонами вже узгоджено текст проєкту програми культурного співробітництва на 2020-2024 рр. Сподіваюсь, що найближчим часом підпишемо її", - написав Ткаченко.
Він додав, що провів зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.
"Приємно, що вже багато років італійці дуже цінують кооперацію з Україною та хочуть зміцнювати її", - зауважив Ткаченко.
Міністр подякував Італії за внесок у розвиток нашої музично-мистецької сфери.
"Італія активно співпрацює та планує спільні ініціативи із Національними операми у Львові, Одесі, Харкові, Києві. Наші держави системно обмінюються музейними предметами для експозицій. Наприклад, нині у Мілані представлені твори Жоржа де Ля Тура "У лихваря" із фондів Львівської національної галереї мистецтв Возницького та картини Франца Хальса "Євангеліст Лука" і "Євангеліст Матфей" із колекції Одеського музею західного і східного мистецтва", - зауважив Ткаченко.
Він додав, що українські виставки постійно проходять в провідних італійських музеях та галереях.
Під час зустрічі з послом Італії Ткаченко розповів про плани щодо запуску центрів культурних послуг у регіонах, проєкту по медіаграмотності та розвитку туризму.
На зустрічі також окремо акцентували на захисті культурної спадщини та реставрації цінностей. Ткаченко зауважив, що італійська сторона має величезний досвід у цьому і буде допомагати Україні.
Фото: Facebook Олександра Ткаченка