Німеччина головуватиме у Форумі ОБСЄ з українською булавою

Україна завершила головування у Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва (ФБС) та передала булаву як новий символ головування делегації Німеччини, яка з вересня по грудень очолюватиме цей директивний орган ОБСЄ.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Підсумовуючи українське головування у ФБС, Цимбалюк вказав на те, що на заключному засіданні 22 липня за участі міністра оборони України Андрія Тарана "фактично усі делегації, окрім однієї" високо оцінили головування України. "Було відзначено, зокрема, той факт, що українське головування пройшло на високому рівні і не було формальним: відкриття та представлення пріоритетів проходило за участю міністра закордонних справ, а підбивав підсумки – міністр оборони", - зазначив він.

У своєму виступі Таран підсумував зусилля українського головування, а також порушив питання, що виникли останнім часом, зокрема, нещодавнє вбивство військового медика біля Зайцевого та проведення масштабних раптових навчань Росією біля кордонів України.

"Таким чином, виступ міністра оборони був і концептуально-аналітичним, і заклав правильні меседжі щодо того, хто є головним подразником спокою і стабільності у регіоні ОБСЄ у сучасних умовах, і не тільки стосовно України, а й стосовно Грузії, Молдови та в інших конфліктах. Це – Російська Федерація", - зазначив Цимбалюк.

Делегація РФ була єдиною делегацією в ОБСЄ, виступ якої на засіданні у середу "дисонував з усіма іншими": вона, хоча й відзначила високий рівень участі України, однак "висловлювала якісь претензії-занепокоєння, що нібито українська сторона піднімає не ті теми та не сприяє консолідації ОБСЄ".

"У відповідь національна делегація України вказала на те, що вона також була незадоволена ані вибором спікерів, ані тем, які питання піднімала Росія під час свого головування у ФБС у 2017 році. Втім, українські дипломати не дозволяли собі поведінку російської делегації, яка багаторазово переривала обраних українським головуванням доповідачів та висловлювалася щодо їх компетентності, а під час останнього засідання, присвяченого гібридним загрозам, РФ взагалі зробила демарш і залишила залу", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Окремо Цимбалюк вказав, що Україна, разом з Німеччиною та США, які головуватимуть у ФБС з січня по квітень 2021 року, входитиме надалі в так звану "Трійку". "А це дає нам підстави сподіватися, що теми, які ми порушили, будуть розвинені і продовжені і під час німецького головування, і також підхопленні головуванням США", - заявив він.

Український дипломат також повідомив, що у рамках головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ існують такі собі "формальні ознаки влади"– декілька символічних предметів, які появилися у процесі головувань різних делегацій і передаються наступній головуючій країні. "Сьогодні під час заключного засідання українського головування у ФБС ми передали ці речі наступному головуванню – делегації Німеччини – але також і додали до них і українську булаву ", - зазначив він.

Цимбалюк розповів, що дотепер серед цих речей було рятувальне коло, на якому усі делегації розписувалися і ставили дату свого головування – "як символ того, що Форум може врятувати чи допомогти в тому чи іншому питання у разі необхідності". Крім того, була мініатюрна юрта, у якій складалися значки, які символізували головування різних країн. Ще одна символічна річ – нагайка, передана головуванням однієї з азійських країн у ФБС, для "прискорення роботи Форуму".

"Українське головування вирішило доповнити цю традицію і сьогодні ми також вручили делегації Німеччини красиву українську булаву як символ, власне, головування. Ми розповіли делегаціям про те, що булава свого часу була зброєю, а потім вона перетворилася на символ поваги і присутності високої посадової особи у своєму офісі. Наша ідея отримала схвалення серед країн-учасниць і була підтримана аплодисментами. То ж тепер усі головування у ФБС проходитимуть вже і з українською булавою", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Форум безпекового співробітництва ОБСЄ створили у 1992 році. Нині він об'єднує 57 країн-учасниць і 10 країн-партнерів ОБСЄ. Форум ухвалює рішення про заходи для зміцнення довіри та безпеки у регіоні ОБСЄ, контролю над озброєннями і роззброєннями. Допомагає державам запобігати незаконному обігу зброї та боєприпасів. Форум активно співпрацює з державами-учасницями щодо ролі жінок у питаннях миру та безпеки.

Фото надані ППУ