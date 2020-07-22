Росія категорично не зацікавлена у перегляді Мінських угод - аналітик

Російська Федерація не зацікавлена ​​в перегляді Мінських угод і продовжує вимагати змін до Конституції України щодо закріплення особливого статусу Донбасу.

Про це сказала в програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "Дім" політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

"Широкої децентралізації в межах усієї України може бути цілком достатньо для того, щоб забезпечити нині окупованому Донбасу в рамках його реінтеграції більше можливостей, більше свободи, аніж було в 2014 році, коли ці території були фактично окуповані. Та попри все Росія таку формулу не приймає, продовжує вимагати безпосередньо змін до Конституції України", - зазначила вона.

На думку аналітика, найкращим варіантом було б узагалі переглянути весь комплекс заходів із виконання Мінських угод для того, аби процес мирного врегулювання активізувався, адже багато пунктів вже просто не є актуальними наразі.

"Один із цих варіантів, найбільш вірогідний, на мою думку, це ініціатива переглянути кілька пунктів комплексу заходів, або в принципі переглянути сам комплекс заходів. Росія очевидно на це не погодиться. Ми повинні розуміти, що Російська Федерація не зацікавлена категорично в перегляді Мінських угод. Вона їх у нинішньому вигляді - коли вона їх трактує по-своєму, пункти, які прив'язані до неї, не виконує, - влаштовують", - пояснила ситуацію експерт.

Як повідомлялося, влада України виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

В Офісі Президента також наголошують, що вибори на Донбасі можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном, а також відповідно до Конституції і законодавства України

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