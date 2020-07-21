Зеленський очікує 22 липня рішення учасників "Мінська" про припинення вогню
Про це глава держави сказав під час спільної з Президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Навіть сьогодні в нас зустріч у "Мінську", хочу сказати, що через COVID-19 стали зустрічатися частіше, і сьогодні - зустріч чотирьох підгруп, а завтра - фіналізація цього етапу Мінського процесу. Ми, чесно кажучи, я чекаю того, щоб завтра наприкінці були рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України, щоб зберегти якомога більше життів наших людей", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна не припиняє працювати в Мінському форматі щодня, а через COVID-19 Мінські зустрічі переформатували у відеоформат.
Відомо, що повне та тривале припинення вогню у Донецькій та Луганській областях значиться в першому пункті Мінських домовленостей.