Зеленський очікує 22 липня рішення учасників "Мінська" про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський очікує, що в результаті Мінських переговорів 22 липня буде рішення про припинення вогню на Донбасі.

Про це глава держави сказав під час спільної з Президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Навіть сьогодні в нас зустріч у "Мінську", хочу сказати, що через COVID-19 стали зустрічатися частіше, і сьогодні - зустріч чотирьох підгруп, а завтра - фіналізація цього етапу Мінського процесу. Ми, чесно кажучи, я чекаю того, щоб завтра наприкінці були рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України, щоб зберегти якомога більше життів наших людей", - сказав Зеленський.

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Він додав, що Україна не припиняє працювати в Мінському форматі щодня, а через COVID-19 Мінські зустрічі переформатували у відеоформат.

Відомо, що повне та тривале припинення вогню у Донецькій та Луганській областях значиться в першому пункті Мінських домовленостей.