Разумков заперечує, що на Банковій йому пропонували піти у відставку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростовує інформацію про те, що в Офісі Президента йому пропонували залишити посаду спікера.

Про це він заявив 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, не пропонував", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи пропонував йому Офіс Президента залишити посаду спікера.

Разумков запевнив, що не тримається за посаду,

“Щодо відставки, є чіткі питання, як це може відбутися. Я ніколи не тримався за крісло і ніколи триматися не буду. Верховна Рада визначиться - це право Верховної Ради, команда визначиться — це право команди. А таких прохань від Президента не надходило. Якщо буде — будемо говорити”, - зазначив Голова ВР.

Водночас на питання щодо бачення свого політичного майбутнього та можливої участі в президентських виборах він зауважив, що “до виборів ще дуже далеко”, а “ті виклики, які стоять перед Президентом, Кабінетом міністрів, Верховною Радою і ним як Головою ВР, більш ніж достатні”.

“Я бачу себе сьогодні в тому кріслі й поки що планую працювати саме там, поки мені довірить це робити ВР і український народ”, - зазначив Разумков, вказуючи на крісло спікера.

Як повідомлялося, наприкінці червня “Українська правда” опублікувала матеріал, в якому йдеться про нібито конфлікт між Головою ВР Дмитром Разумковим і представниками Офісу Президента, зокрема керівником ОПУ Андрієм Єрмаком. За даними УП, люди Єрмака “прощупують можливість зняття Разумкова з посади спікера – поки непублічно”. У цій же публікації зазначається, що нібито в Офісі Президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями спікера.

Тим часом 16 липня Верховна Рада звільнила очільника апарату парламенту В’ячеслава Штучного.