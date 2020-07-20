Разумков вважає, що проти політичних скандалів "Трускавець не допоможе"
Про це він заявив під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо ми говоримо про скандали, на жаль, вони є. Я думаю, що їх менше порівняно з тим, що було раніше. Не було серйозних корупційних скандалів. І я сподіваюся, що під час наступної сесії їх буде менше", - зазначив Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи не планується з цього приводу проведення певного навчання для депутатів на зразок тих, які були в Трускавці, аби депутати не потрапляли в політичні скандали, голова ВР зазначив, що у Трускавці новообраних депутатів навчали деяким знанням, які могли бути необхідними парламентаріям під час їх роботи, а в питанні скандалів "Трускавець не допоможе".
"Якщо ж говорити про ті скандали, які мали місце, то, я думаю, що тут Трускавець не допоможе. Тут має бути особисте розуміння людей, що можна робити, а що ні, що можна говорити, а що не треба. Я сподіваюся, що для деяких моїх колег це буде не дуже приємним, але уроком. Багато з них це визнали і вибачились, і я сподіваюсь, що більше таких помилок робити не будуть", - підкреслив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проводить 20 липня підсумкову пресконференцію у залі пленарних засідань парламенту.