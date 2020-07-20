Разумков вважає, що проти політичних скандалів "Трускавець не допоможе"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що наступної сесії буде менше скандалів, пов'язаних із депутатами від фракції "Слуга народу".

Про це він заявив під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про скандали, на жаль, вони є. Я думаю, що їх менше порівняно з тим, що було раніше. Не було серйозних корупційних скандалів. І я сподіваюся, що під час наступної сесії їх буде менше", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи не планується з цього приводу проведення певного навчання для депутатів на зразок тих, які були в Трускавці, аби депутати не потрапляли в політичні скандали, голова ВР зазначив, що у Трускавці новообраних депутатів навчали деяким знанням, які могли бути необхідними парламентаріям під час їх роботи, а в питанні скандалів "Трускавець не допоможе".

"Якщо ж говорити про ті скандали, які мали місце, то, я думаю, що тут Трускавець не допоможе. Тут має бути особисте розуміння людей, що можна робити, а що ні, що можна говорити, а що не треба. Я сподіваюся, що для деяких моїх колег це буде не дуже приємним, але уроком. Багато з них це визнали і вибачились, і я сподіваюсь, що більше таких помилок робити не будуть", - підкреслив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проводить 20 липня підсумкову пресконференцію у залі пленарних засідань парламенту.