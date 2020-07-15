Децентралізація: зміни до Бюджетного кодексу пройшли перше читання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3614 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи".

Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районних рівнів потребує відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України та основи міжбюджетних відносин, а відтак і відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Цей законопроєкт розроблено з метою створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі.

Читайте також: Рада зняла з порядку денного проєкт постанови про скорочення кількості районів

Цілями і завданням цього документу є розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад, встановлення складу доходів та видатків бюджетів територіальних громад, які будуть сформовані за рішенням Кабінету міністрів України, в обсягах які були закріплені за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, і рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, якими уніфікувати визначення терміну "бюджети місцевого самоврядування"; визначити склади доходів та видатків окремо для бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань) та районних бюджетів.