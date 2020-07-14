Разумков закрив "найкоротше засідання в історії" Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив друге позачергове пленарне засідання парламенту 14 липня, яке тривало лише кілька хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Найкоротше засідання в нашій історії", — сказав спікер.

Під час цього засідання Рада ухвалила рішення про направлення до комітету для підготовки розгляду у повторному першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що пропонує визначити додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України.

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