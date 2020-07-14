Разумков відкрив другу за сьогодні позачергову Раду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив друге позачергове пленарне засідання парламенту 14 липня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", — сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалися 343 народних депутати.
Як повідомляв Укрінформ, у порядку денному — розгляд законопроєкту №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що пропонує визначити додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України.
Фото: ВР