Разумков відкрив позачергову Раду

Разумков відкрив позачергову Раду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове пленарне засідання парламенту 14 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", — сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 296 народних депутатів.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Рада панує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№ 3658), "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)" (№ 3615), "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3781)".

Також заплановано розгляд проєктів законів "Про внесення змін до ст. 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (№ 2013), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (№ 2524) і "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (№ 3550).

Фото: ВР

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