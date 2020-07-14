Разумков відкрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове пленарне засідання парламенту 14 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", — сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 296 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Рада панує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№ 3658), "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)" (№ 3615), "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3781)".

Також заплановано розгляд проєктів законів "Про внесення змін до ст. 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (№ 2013), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (№ 2524) і "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (№ 3550).

Фото: ВР