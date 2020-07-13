Розпочалося засідання фракції "Слуги народу" за участю Президента

Фракція партії "Слуга народу" розпочала своє засідання, участь у якому бере Президент Володимир Зеленський.

Про це Укрінформу повідомили джерела у фракції.

"Засідання фракції розпочалося. Президент бере у ньому участь", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше заступник голови фракції Галина Янченко у коментарі журналістам сказала, що Президент на засіданні фракції порушуватиме ряд кадрових рішень.

Як повідомляв Укрінформ, у парламенті 10 липня було зареєстровано проєкт постанови №3827 про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

При цьому у монобільшості заявили, що Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради подання щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.