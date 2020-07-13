Розпочалося засідання фракції "Слуги народу" за участю Президента
Про це Укрінформу повідомили джерела у фракції.
"Засідання фракції розпочалося. Президент бере у ньому участь", - зазначив співрозмовник агентства.
Раніше заступник голови фракції Галина Янченко у коментарі журналістам сказала, що Президент на засіданні фракції порушуватиме ряд кадрових рішень.
Як повідомляв Укрінформ, у парламенті 10 липня було зареєстровано проєкт постанови №3827 про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.
При цьому у монобільшості заявили, що Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради подання щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.