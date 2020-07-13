Резніков про переговори з Москвою: Жодних ультиматумів від Росії я не чув

Україна не отримувала ультиматумів з боку Росії щодо закріплення в Конституції особливого статусу Донбасу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жодних ультиматумів з боку Росії я особисто не чув… Це фейк, придуманий не знаю ким, але коли ми летіли в Берлін, жодних ультиматумів ми не чули і не бачили письмово, ніяк. І я думаю, що це можуть засвідчити наші партнери, політичні радники країн нормандського формату (України, Франції та Німеччини – Ред.)», - сказав представник уряду.

Віцепрем'єр-міністр також зауважив, що іронічно поставився до недолугої заяви представника РФ у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, який під час засідання ТКГ 8 липня сказав, що «на сьогодні в Україні створено ще дві держави». «З посмішкою. Це просто такий трюк, пов’язаний з тим, що пан Гризлов на засіданні ТКГ зробив досить дивну заяву», - сказав Резніков на запитання, як він поставився до суті заяви.

Він додав, що українська сторона написала офіційний запит Гризлову з вимогою «роз’яснити або спростувати, чи він порушує ідею територіальної цілісності та суверенітету України, оскільки в жодних угодах і домовленостях інших утворень, крім держави України, не існує».

Як повідомляв Укрінформ, делегація України в ОБСЄ закликала російську сторону пояснити, чи означає заява Гризлова про "ще дві держави" в Україні вихід РФ з Мінських домовленостей чи намір визнати т.з. «ДНР» та «ЛНР». При цьому заява очільника української місії при ОБСЄ прозвучала у присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка, які звітували на засіданні Постійної ради, що проходила в режимі відеоконференції, про ситуацію на місцях та нинішній стан переговорів з мирного врегулювання.