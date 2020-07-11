Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років – Резніков

Безпечна реінтеграція тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей відбуватиметься не менше 25 років.

Таку думку висловив в інтерв’ю виданню «Главком» віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Україна має бути готова до того, що безпечна реінтеграція – це надовго. Саме безпечна – це моя червона лінія. Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майорітимуть українські прапори, – ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей… Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25», - заявив Резніков.

На його думку, має змінитись покоління, аби відновлений Україною контроль на територіях Донецької та Луганської областей привів також до "подолання руйнації розбрату в головах".

"Бо там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", - вважає урядовець.