Гризлов у ТКГ заявив, що в Україні "створили ще дві держави"

Повноважний представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив під час засідання ТКГ 8 липня, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави".

З огляду на це делегація України в ОБСЄ закликала російську сторону пояснити, чи означає це вихід РФ з Мінських домовленостей або намір визнати т.з. "ДНР" та "ЛНР", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується російського пропагандистського наративу про внутрішню природу конфлікту на Донбасі, то нам було б дуже цікаво почути чіткі пояснення з боку представника Росії щодо заяв, зроблених вчора повноважним представником Російської Федерації в ТКГ Борисом Гризловим, який заявив, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави", - сказав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

Він закликав постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича прояснити, "чи означає вчорашня заява пана Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських домовленостей, чи ж вона планує визнати ці окуповані райони"?

При цьому, заява очільника української місії при ОБСЄ прозвучала у присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка, які звітували на засіданні Постійної ради, що проходила в режимі відеоконференції, про ситуацію на місцях та нинішній стан переговорів з мирного врегулювання.

Цимбалюк заявив, що Україна неодноразово наголошувала на своїй принциповій позиції щодо готовності говорити зі своїми громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, "але не з тими, хто володіє російськими паспортами і не має законного права представляти місцеве населення України". Він вказав на те, що такий діалог ведеться, серед іншого, шляхом включення представників тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області у якості радників до української делегації у ТКГ.

"Я нагадаю, що Мінські домовленості, підписані Росією, Україною та ОБСЄ як посередником, передбачають виведення керованих Росією незаконних збройних формувань з території України, відновлення урядом України повного контролю над державним кордоном (деескалація безпекової ситуації на місцях) та запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України (політичне врегулювання)", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ.

Він також вказав на те, що Росія досі не продемонструвала суттєвих змін у своїй позиції щодо її ролі та відповідальності як учасника двостороннього конфлікту, і натомість "продовжує рішуче заперечувати незаконну окупацію Криму та боягузливо ховатися за своїми маріонетками на Донбасі, просуваючи так званий "прямий діалог" з ними".

"Такий підхід сильно підриває ефективність консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп, оскільки витрачається час і зусилля на формальності, а не на суттєві дискусії між двома сторонами конфлікту", - заявив Цимбалюк.

фото: Коммерсантъ