Гра не переконує: Американський посол - про виступи постпреда Росії в ОБСЄ

Виступи постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича на засіданнях Постійної ради ОБСЄ нагадують комедійну оперу, чутно "багато пісень", але "гра не переконує".

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обговорення тут, на Постійній раді, та позиція мого російського колеги, нагадує комедійну оперу Бертольта Брехта. Ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра. Ми знаємо, Росія думає, що вона може сховатися за завісою, але ми бачимо вас", - заявив американський дипломат.

Він зазначив, що Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію, повторюючи набридлий наратив про те, що "Україна винна у відсутності прогресу у Тристоронній контактній групі".

"Керівництво та представники Росії наполягають на тому, щоб Україна вела прямі переговори з російськими маріонетками, роблячи вигляд, що Москва не є учасником конфлікту, який вона розпочала та продовжує підживлювати", - додав Гілмор.

Постпред США при ОБСЄ наголосив, що Росія, "як підписант Мінських домовленостей та сторона конфлікту на Донбасі", має продемонструвати таке ж прагнення до миру, як і Україна.

"Настав час Росії покласти край конфлікту в Україні, припинити окупацію Криму та вивести свої сили і техніку зі Сходу України та Криму", - заявив Гілмор.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 липня під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ Євросоюз виголосив заяву щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму. Зокрема, у ній йдеться, що як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих домовленостей. ЄС закликав Російську Федерацію взяти на себе цю відповідальність та конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату, негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки незаконним збройним формуванням.

Також було вказано, що ЄС не визнає незаконну анексію АР Крим та м.Севастополя Російською Федерацією, засуджує голосування щодо змін до конституції РФ, яке проводилося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Також у ЄС засудили участь у процедурі голосування мешканців непідконтрольних уряду України районів Донбасу, яким було видано російські паспорти, що є порушенням духу Мінських домовленостей.

У Євросоюзі нагадали Росії, що нещодавно продовжені економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.