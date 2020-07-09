Корнієнко не збирається у відставку через скандал із "корабельною сосною"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не має наміру йти у відставку після скандалу щодо його сексистських висловлювань, оскільки ще не зробив у політиці всього запланованого.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо хтось думав, що я не зазнав репутаційних втрат, то це не так. Але своїх власних думок про відставку у мене не було. У випадку української політичної культури не факт, що це на когось вплине або стане для когось прикладом... Як політик я поки що не все зробив, що планував для себе в політиці, хотів би ще цим позайматися трохи", — сказав Корнієнко.

Водночас на запитання, як на цей інцидент відреагувала його дружина, політик відповів, що не хотів би виносити на публіку особисте.

"Моя родина й так, у принципі, страждає через мою популярність... Це ж велика зміна — треба переналаштовувати життя якось: нові звички заводити, не говорити всього, що ти думаєш, бо тебе можуть записувати", — каже Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня у мережі було оприлюднено відео з керівниками фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією перед початком пресконференції у Миколаєві. Вони обговорюють, нібито, свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву. При цьому вживають фрази "взагалі красуня", "баба робоча взагалі, як корабельна сосна".

Згодом Корнієнко оприлюднив допис у Facebook з вибаченнями. При цьому політик зазначив, що "запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту".

Корнієнко зазначив, що більша частина оприлюдненої розмови стосувалася не Аллахвердієвої, а можливого кандидата від партії на посаду міського голови Миколаєва Тетяни Домбровської. Він перепросив за свої сексистські висловлювання.