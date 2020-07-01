Тріски "корабельної сосни": у Раді заявили про гендерний "печерний відступ" у владі

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк наголошує, що в Україні існує відступ від партнерства і гідного представництва чоловіків і жінок у владі.

Таку думку віцеспікер висловила під час виступу з трибуни ВР у середу, 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми створювали МФО "Рівні можливості", ми сподівалися, що рівність і толерантність змінять ставлення до українських жінок в політиці. На превеликий жаль, ми спостерігаємо печерний відступ від партнерства і гідного представництва чоловіків і жінок у владі. У теперішньому уряді жінок обмаль. Жодна жінка не очолює обласну адміністрацію. Незабаром ми побачимо, чи готова монобільшість підтримати та адвокатувати таке справедливе рішення про 40% жінок у місцевих і національних виборах", - заявила Кондратюк.

Заступник Голови ВР зауважила, що толерування сексизму є неприйнятним у розвинутому суспільстві.

"Це не наближує Україну до Європейського Союзу, а навпаки, віддаляє нас від європейської цивілізації", - наголосила Кондратюк.

Вона також звернула увагу на "хвилю неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті, які ми спостерігаємо останнім часом".

"Я думаю, люди, які обрали рік тому нову владу, очікували зовсім іншого. Вони розраховували на реальні зміни в нашій країні. Це не лише зміни в економічній чи соціальній сфері, а й в ментальності, політичній та правовій культурі тих, хто представляє владу та ухвалює рішення. Люди хотіли бачити у владних кабінетах не стільки нові обличчя, а й таку якість політики, яка заснована на загальнолюдських цінностях, повазі до прав людини та особистої гідності кожного громадянина", - підкреслила Кондратюк.

Віцеспікер додала, що люди очікують поваги – до інституцій, опонентів, а також "поваги до жінок, поваги до слабших, до молодших, до старших, до досвідчених, до бідніших". І ця повага, на її думку, має стати основою нової культури – культури об'єднання суспільства.

Вона також звернулася до всіх народних депутатів і керівництва парламенту: "Я не хочу розглядати тут конкретні ситуації, когось тут повчати. Давайте робити все від нас залежне, щоб не перетворювати Верховну Раду України на табло з нескінченною кількістю скандальних історій, як зараз модно називати, "зашкварів". І, в принципі, нам всім потрібно залишатися просто людьми".

Кондратюк додала, що якщо хтось зробив помилку, образив колегу чи колежанку, громадян, треба мати сміливість вибачитися або навіть піти у відставку.

Як повідомлялося, у Мережі було оприлюднено відео з керівниками фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією, на якому перед початком пресконференції у Миколаєві Корнієнко, думаючи, що мікрофони журналістів вимкнуто, назвав миколаївського політика Тетяну Домбровську "робочою бабою", а депутата від "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею", а також порівняв її з "корабельною сосною". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.