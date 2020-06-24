Корнієнко хоче крапки у скандалі про "корабельну сосну": просить вибачення у двох депутаток

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко перепросив за свої сексистські висловлювання, а також зазначив, що вони були спрямовані не на адресу колеги по фракції Ірини Аллахвердієвої.

Про це Корнієнко сказав у відеозверненні, яке оприлюднив у Facebook.

"Щодо іншої, більшої частини розмови, яка породила масові цитування, меми й так далі. Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Аллахвердієву, і я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури, тестування, на поліграфі, як завгодно, в цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину, і та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа, є абсолютно недоречною. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери від партії "Слуга народу" пані Тетяну Домбровську", - сказав Олександр Корнієнко.

Політик зазначив, що познайомився з Домбровською напередодні й вона його "дуже вразила своєю енергією і своїм запалом".

"І я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії "Слуга народу". Знов-таки, форму для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, місцями просто образливу і таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм і форма дискримінації. За це я приношу вибачення також пані Тетяні. Водночас, продовжую запрошувати вас до участі в наших своєрідних імпровізованих праймеріз, які відбуваються по всіх містах. Сподіваюся, що ви в них маєте абсолютні шанси перемогти. Розумію при цьому, що пані Тетяна може відмовитися від подальшої співпраці з партією "Слуга народу" після моїх висловлювань, це буде абсолютно справедливим на нашу адресу", - зазначив Корнієнко

Він також звернувся з вибаченнями до колеги по фракції Ірини Аллахвердієвої.

"Перш за все, хочу звернутися до пані Ірини Аллахвердієвої, моєї колежанки й людини, яку я дуже поважаю, з проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику, коротку частину розмови, де я з Давидом Арахамією обговорюю свої враження від її вроди, краси. Але в абсолютно неприйнятній формі", - сказав Олександр Корнієнко.

За словами депутата, він "не мав нічого поганого на думці", і "це були просто мої щирі враження від того, як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли".

Крім того, Корнієнко також прокоментував свій попередній коментар, що нібито відео, на якому зафіксовані відповідні висловлювання, було змонтоване.

"Дійсно, в прямому ефірі це неможливо зробити й зрозуміло, що треба бути повним якимось відморозком, щоб це стверджувати й переконувати в цьому всю спільноту. Але разом з тим ми з Давидом чітко пам'ятаємо, що між обговоренням пані Ірини, коротким і більш розлогим обговоренням пані Тетяни була трохи довша пауза, було більше слів. На тому відео, яке розповсюджене, немає взагалі цього моменту. Можливо, він втратився при стрімі", - сказав очільник "Слуги народу".

Корнієнко також вибачився за ситуацію перед українцями.

"Чесно кажучи, мені прикро за всю цю ситуацію. Наостанок я хотів би просто вибачитися перед усіма українцями, перед тими, хто голосував за "Слугу народу", перед тими, хто не голосував за "Слугу народу". Незалежно від статі, від того, ким ми всі є, неприпустимо абсолютно ні для депутата Верховної Ради, тим більше, для заступника керівника великої фракції, яка тримає відповідальність за події в країні, подібні висловлювання, подібні взагалі обговорення. Приношу щирі вибачення всім, кого ми могли цим розчарувати. Будучи послідовним прихильником гендерної рівності, її лобіюванням в законодавстві, наразі ситуація така, яка є – я собі дозволив сексистські висловлювання, дискримінаційні, неповажні, за що я приношу ширі вибачення", - сказав Корнієнко.

Він додав, що ця ситуація стане для нього "дуже серйозним уроком".

Читайте також: Корнієнко відреагував на оприлюднений запис розмови з Арахамією щодо їхньої колеги

Як повідомлялося, напередодні у мережі було оприлюднено відео з керівниками фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією перед початком пресконференції у Миколаєві. Там вони обговорюють, нібито, свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву. При цьому вживають фрази "взагалі красуня", "баба робоча взагалі, як корабельна сосна".

Сам Олександр Корнієнко оприлюднив допис у Facebook з вибаченнями. При цьому політик зазначив, що "запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту". Крім того, він зазначив, що депутатка від "Слуги народу" жодного відношення до обговорюваних питань не мала.

Ірина Аллахвердієва, своєю чергою, назвала оприлюднений відеоролик "фейком" і монтажем. Депутатка зазначила, що Олександр Корнієнко і Давид Арахамія телефонували їй і "присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого".