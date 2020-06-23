Корнієнко відреагував на оприлюднений запис розмови з Арахамією щодо їхньої колеги

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відреагував на публікацію відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія обговорювали колегу по фракції.

Про це він написав у Facebook.

"По-перше, запис була змонтований, а фрази – вирвані з контексту... Я розумію, що деякі фривольні слова могли образити людей, особливо жінок. За що я від себе і від імені Давида (Арахамії - ред.) приношу вибачення", - заявив Корнієнко.

Він зазначив, що вони з Арахамією "обговорювали товаришів по політиці як товаришів по політиці".

"Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі — приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це відносини людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа", – додав депутат.

Наостанок Корнієнко попросив громадськість "нарешті почати судити по справах, а не по словах". Він також нагадав, що є прихильником справжньої рівності між чоловіками та жінками, про що говорить законотворча діяльність глави партії "Слуга народу".

Нагадаємо: раніше в соцмережах та ЗМІ з'явилася запис розмови лідерів фракції "Слуга народу" під час підготовки до брифінгу в Миколаєві. Арахамія і Корнієнко не знали, що відеокамери були увімкнені, і в досить відвертій формі обговорили особисті та ділові якості своєї колеги по фракції.