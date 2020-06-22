Жодного слова у Раді досі не сказали 58 "слуг народу" - КВУ

Майже 60 народних депутатів від фракції "Слуга народу" жодного разу за 9 місяців роботи не виступили у Верховній Раді.

Такі дані за результатами аналізу статистики виступів нардепів під час пленарних засідань ВР оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ половина депутатів монобільшості майже не виступає у Верховній Раді. Загалом 150 депутатів "Слуги Народу" мали не більше трьох виступів за дев’ять місяців роботи Ради. При цьому 58 із них все ще не сказали жодного слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили в Раді М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородін, С. Бунін, В. Вагнєр, І. Васильєв, І. Васильковський, О. Гайду, М. Галушко, Д. Герман, О. Горобець, С. Гривко, О. Куницький та ін.", - йдеться у повідомленні.

За даними Комітету виборців, ще 92 депутати монобільшості виступали не більше трьох разів за весь час роботи.

"Серед них – низка депутатів, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95". Зокрема, О. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") – 0 виступів, О. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") – 1 виступ, М. Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") – 3 виступи, О. Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") – 3 виступи, Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) – 1 виступ", - зазначають у Комітеті виборців.

Також серед "мовчазних" депутатів – претендент в кандидати на посаду київського міського голови Микола Тищенко, який виступав у Раді двічі.

Також нульові показники виступів у 9 депутатів фракції "Опозиційна платформа – За життя". Зокрема, Сергія Льовочкіна, Юлії Льовочкіної, Тараса Козака, Вадима Столара.

Частина фракції ОПЗЖ виступили лише 1 раз: зокрема, Віктор Медведчук і Григорій Суркіс.

Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи "Довіра", 3 депутати групи "Партія "За майбутнє". Зокрема, Роман Іванісов, Андрій Деркач, Олександр Герега.

У фракціях "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді.

"Аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобільшості фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором’язливість, що не притаманно для професії політика. Друга – нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості і віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У КВУ зауважують, що враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.