"Євросолідарність" хоче побачити графік Зеленського

"Європейська солідарність" надіслала офіційні звернення в Офіс Президента з вимогою надати повну інформацію про графік Зеленського.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Європейська солідарність", що оприлюднена на офіційному сайті політсили.

"Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення Президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі", - зазначається у заяві.

У "Європейській солідарності" вимагають надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку Президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність у чатах і соціальних групах. Також у партії просять роз’яснення, "яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом Президента і його конституційними обов’язками".

"Також "Європейська солідарність" звернулася із запитом до Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати роз’яснення, чи можуть телеканали транслювати висловлювання Президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі", - зазначає пресслужба "ЄС".

У заяві додають: "В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово "ср…ка", просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань Президента зі словом "засранці" і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали".

Крім того, "Євросолідарність" вимагає реакції від керівництва Верховної Ради на сексистські висловлювання керівництва фракції "Слуга народу".

""Європейська солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради та регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті та негайно надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції "Слуга народу", які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю", - йдеться у повідомленні.

У "Євросолідарності" також закликають Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга народу", "публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах".

У партії "ЄС" також очікують публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом.

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Як повідомлялося, напередодні у мережі було оприлюднено відео з керівниками фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією перед початком пресконференції у Миколаєві. Там вони нібито обговорюють свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву. При цьому вживаються фрази "взагалі красуня", "баба робоча взагалі, як корабельна сосна".

Сам Олександр Корнієнко оприлюднив допис у Facebook з вибаченнями. При цьому політик зазначив, що "запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту". Крім того, він зазначив, що депутатка від "Слуги народу" жодного відношення до обговорюваних питань не мала.

Аллахвердієва, у свою чергу, назвала оприлюднений відеоролик "фейком" і монтажем. Депутатка зазначила, що Олександр Корнієнко і Давид Арахамія телефонували їй і "присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого".