Конституційний Суд розглядає призначення Ситника директором НАБУ

Велика палата Конституційного Суду під час засідання у четвер у формі письмового провадження розглянула подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на судове засідання з’явилася представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Водночас автор подання народний депутат Олександр Дубинський проігнорував засідання.

Як зазначив суддя-доповідач у справі і голова суду Олександр Тупицький, автори подання вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження Президента призначати директора НАБУ.

Тупицький поінформував, що надіслав запити до органів влади з проханням висловити правові позиції з приводу цього подання. Після цього КСУ перейшов до закритої частини розгляду для ухвалення рішення у справі.

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Як повідомляв Укрінформ, автори подання щодо конституційності указу Президента стосовно призначення Артема Ситника директором НАБУ, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції України заборону узурпації державної влади.

Народні депутати вважають, що до повноважень Президента, закріплених у Конституції, не відноситься призначення директора НАБУ.

Ситника призначив директором НАБУ у квітні 2015 року тодішній глава держави Петро Порошенко.