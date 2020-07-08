COVID-19 змушує Україну переглянути свою зовнішню політику - дипломат

Внаслідок пандемії COVID-19 змінюються принципи міжнародної політики й формується новий світоустрій, тому Україна має переглянути свою зовнішню й безпекову політику.

Так вважає посол України, колишній 1-й заступник МЗС та радник Президента України з питань зовнішньої політики Олександр Чалий, про що він сказав на пресконференції в Укрінформі на тему: «Як пандемія коронавірусу вплинула на Україну: економічний, політичний, соціальний аспекти».

«COVID-19 прискорив процеси формування нового світоустрою. По-перше, всім стало зрозуміло, що світ став багатополярним і настав кінець гегемонії США, які й надалі будуть найсильнішою державою в світі, але вже не такими, якими їх знали з 1991 до 2020 року. По-друге, повертається геополітика, як наука, а разом з нею і такий ключовий фактор, як сфери впливу. І, по-третє, COVID-19 засвідчив істину, що в основі всього міжнародного життя лежать національні інтереси, а не цінності. І ми побачили крах ліберальної демократії в тому розумінні, як вона нам подавалася протягом останніх 20 років», - сказав Чалий.

Він вважає, що за цих умов Україна має відпрацювати нову стратегію й концепцію національної безпеки та зовнішньої політики.

«Коли ми здобули незалежність, всі західні партнери говорили одну тезу - Україна ключовий елемент європейської безпеки. Після 2014 року стало зрозуміло, що Україна - ключовий елемент європейської небезпеки, бо російська агресія відносно України зруйнувала всю систему європейської безпеки. І Україна – це нерв цієї зруйнованої системи», - зазначив дипломат.

За його словами, до останнього часу Україна хибно «базувала майбутнє європейської безпеки конфронтаційною політикою й вічною боротьбою з РФ до остаточної перемоги».

«Сьогодні Україна повинна сформулювати позитивний порядок денний майбутньої європейської безпеки, в основі якої має бути не ідеологія вічної конфронтації з РФ, а певного мирного співіснування з нею, в рамках якого наші національні інтереси включно з територіальною цілісністю будуть поважатись і відновлюватись», - вважає Чалий.

На його думку, якщо раніше вся зовнішня й безпекова політика України була орієнтована на Вашингтон і Брюссель, то тепер у світі з'явилася нова геополітична вісь КНР-США при збереженні великого впливу Росії та Євросоюзу і надалі мають серйозний вплив на Україну. Відтак «світ змінюється і потрібні нові погляди й стратегічна політика в цьому чотирикутнику».

«Щодо США, то це наш головний стратегічний партнер, це ніхто під сумнів не ставить. Але в «постковідному» світі в основі мають бути національні інтереси України, тому маємо запитати себе, де червоні лінії у нашій співпраці з США? У цьому сенсі дуже важливим викликом є наші майбутні взаємини з Китаєм. Ми повинні вийти з поляризації по лінії Вашингтон-Пекін, маючи стратегічні взаємини з США, але й вигідні з точки зору національних інтересів України взаємини з Китаєм», - зазначив Чалий.

Він також вважає, що Україні слід будувати більш прагматичні взаємини з Євросоюзом, керуючись насамперед власними національними інтересами.

«Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС, особливо в її економічній частині показує певні виклики для України. Так ми бачили заяву послів ЄС щодо наших спроб промислової модернізації чи спроб зупинити вирубку лісу в Закарпатті. І ми бачимо, що в нас є конфліктні питання з Євросоюзом, ми можемо їх вирішити, але нам потрібен новий діалог, базований на повазі до інтересів ЄС, але з виключним розумінням наших національних інтересів», - наголосив Чалий.

На його думку, поліпшити найближчим часом взаємини з РФ навряд чи вдасться, але Україна повинна зупинити подальшу «ескалацію конфронтації» з РФ.

«Ми повинні вийти з тієї парадигми, яка була закладена в еру Порошенка. Незважаючи на всі бажання й декларації, не вдається поки що зовнішній політиці Зеленського подолати цю конфронтаційну модель, яку він отримав у спадок. І ключовим елементом у цій політиці має стати стале перемир’я на Донбасі, розведення війська по всій лінії розмежування із залученням ефективних миротворчих компонентів за участі ООН і ОБСЄ», - сказав дипломат.

Чалий представив зовнішньополітичний розділ аналітичної доповіді, підготовленої Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Основною метою проєкту був аналіз стану справ під час пандемії та вироблення рекомендацій щодо дій у найбільш важливих сферах: внутрішньополітичний розвиток, економічний та фінансовий сектор, зовнішня політика, енергетичний сектор, сфера демографії та міграції, безпековий сектор, медіа-сфера, агропромисловий комплекс.