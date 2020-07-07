Більшість дезінформації про COVID-19 поширюють Росія та Китай - експерти
Таку думку CBC News висловив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Говард.
“Ми фіксуємо досить значне зростання кількості дезінформації, яку поширюють держави, зокрема Росія та Китай”, - сказав Говард.
Він додав, що “92% дезінформації від підтримуваних державами агентств по всьому світу походять із РФ та Китаю”.
Його думку підтримала професор комп’ютерних наук інституту Карнегі- Мелона у Пітсбургу Кеслін Карлі. За її словами, близько половини усіх повідомлень у мережі Тwitter стосовно скасування карантинних обмежень поширювалися ботами й дублювали російські та китайські меседжі.
“Вони поширювали меседжі підтримуваних державою медіа, особливо російських та китайських. Тож кожного разу, коли ці ЗМІ видавали інформацію, її поширювала маленька армія ботів”, - зазначила Карлі.
Фото: depositphotos