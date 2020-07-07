Більшість дезінформації про COVID-19 поширюють Росія та Китай - експерти

Під час глобальної пандемії COVID-19 в інтернеті суттєво зросла кількість дезінформації, абсолютна більшість якої походить із Росії та Китаю.

Таку думку CBC News висловив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Говард.

“Ми фіксуємо досить значне зростання кількості дезінформації, яку поширюють держави, зокрема Росія та Китай”, - сказав Говард.

Він додав, що “92% дезінформації від підтримуваних державами агентств по всьому світу походять із РФ та Китаю”.

Його думку підтримала професор комп’ютерних наук інституту Карнегі- Мелона у Пітсбургу Кеслін Карлі. За її словами, близько половини усіх повідомлень у мережі Тwitter стосовно скасування карантинних обмежень поширювалися ботами й дублювали російські та китайські меседжі.

“Вони поширювали меседжі підтримуваних державою медіа, особливо російських та китайських. Тож кожного разу, коли ці ЗМІ видавали інформацію, її поширювала маленька армія ботів”, - зазначила Карлі.

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