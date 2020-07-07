П'ять партій пройшли б до Ради, якби вибори відбулися наступної неділі

До Верховної Ради могли би пройти п'ять партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина" та "Сила і честь" - у разі проведення парламентських виборів наступної неділі.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Socis.

Так, серед тих респондентів, які визначилися, партію “Слуга народу” підтримали б 26,6%, "Європейську солідарність" - 21,3%, "ОПЗЖ" - 18,6%, "Батьківщину" - 7,3% та "Силу і честь" - 5%.

Разом з тим рейтинг у понад 3%, згідно з опитуванням, мають Партія Шарія (3,9%), “Голос” (3,3%) і Радикальна партія Олега Ляшка (3,3%).

Окрім того, 19,2% опитаних українців повністю підтримують ідею дочасних виборів народних депутатів, а не підтримують - 32%.

Опитування було проведено 24-30 червня. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки становить 2000 респондентів. Метод опитування: CATI з використанням планшетів.