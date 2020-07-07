Зеленський vs Порошенко: скільки голосів отримали б зараз конкуренти на виборах

Якби вибори Президента проходили найближчим часом, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували б 65,4% українців, за Петра Порошенка — 34,6%.

Такі результати опитування громадської думки, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS.

За даними соціологів, у разі проведення першого туру президентських виборів найближчої неділі за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 36,6% виборців, за Петра Порошенка — 20,9%, Юрія Бойка — 16%. Ігоря Смешка та Юлію Тимошенко готові підтримати 6,9% респондентів, Олену Зеркаль — 3,1%.

Водночас, у другому турі виборів Зеленського готові підтримати 65,4% виборців, Порошенка — 34,6%.

Дослідження проводилося 24-30 червня методом CATI (телефонне опитування) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.

Участь в опитуванні взяли 2 тисячі осіб.