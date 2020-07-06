Українська судова реформа розходиться з рекомендаціями МВФ - посол Франції

Реформа української судової системи розходиться з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, і це разом із загрозами втрати незалежності Нацбанком України є поганими сигналами для іноземних інвесторів.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми підтримуємо незалежність НБУ, ми стурбовані тим, що ця незалежність опинилася під загрозою з боку кількох груп, зокрема в парламенті. Але ми не фокусуємось на персонах, ми фокусуємось на інституціях, зокрема на забезпеченні незалежності Нацбанку. Якщо бути відвертим, то це все дало нехороший сигнал. Є й інші погані сигнали. Наприклад, реформа правосуддя, яка зараз в Раді – це не те, на що ми розраховували. Вона не збігається і з рекомендаціями МВФ. А судова реформа і незалежність НБУ – це якраз умови МВФ для України. І на даний момент ці вимоги не виконуються. Це справді привід для занепокоєння", - сказав дипломат.

Посол зауважив, що після зміни влади старт реформування в Україні був дуже хорошим, але зараз той "турборежим" вже вимкнено, а справи інколи рухаються в неправильному напрямку.

"Окрім судової реформи, можу назвати ще й реформу СБУ. Це ті показники, які ми уважно моніторимо", - зазначив де Понсен.

Серед історій успіху він назвав банківську та земельну реформи, закон про концесію.

"Але коли я говорю з французькими інвесторами, вони дуже зацікавлені інвестуванням в український ринок, бо він дуже багатообіцяючий. Однак вони хочуть бути впевненими, що інвестиції будуть захищені. А якщо виникає якась проблема, то можна піти до суду, який не корумпований, ефективний і поважає верховенство права", - підкреслив посол.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський визнає наявність "проблемних кейсів" з інвесторами через недосконалість судової системи, але запевняє, що влада вибудовує систему протидії цьому.