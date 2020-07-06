Наступна "Норманді" можлива лише після виконання паризьких домовленостей - посол Франції

Передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання у повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини і Росії у Парижі 9 грудня 2019 року.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Коли усі (паризькі - ред.) домовленості будуть виконані, тоді відбудеться саміт (у Берліні. - ред.), а далі – наступні кроки. Саміт лише заради саміту – це марнування часу", - сказав дипломат.

На запитання, чи може берлінський саміт відбутися протягом найближчих місяців, посол відповів ствердно, зауваживши при цьому, що "ми хочемо лишатись оптимістами".

Коментуючи ідеї щодо нових форматів перемовин для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, де Понсен зазначив, що дипломатія має бути реалістичною.

"Жодних інших можливостей, окрім мінського та нормандського формату, я на даний момент не бачу", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "Нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні.