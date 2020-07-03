Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини з робочим візитом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Програмою візиту передбачено, що ввечері відбудеться двостороння зустріч глави українського МЗС з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Пізніше міністри головуватимуть на 8-му засіданні Спільної групи стратегічного планування у розширеному форматі.

За результатами зустрічі буде проведено пресконференцію.

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Заплановано також зустрічі Кулеби з представниками української та кримськотатарської громад у Туреччині, відкриття барельєфа Тараса Шевченка в Парку української культури в Анталії, зустріч із представниками українського бізнесу, що працюють у Туреччині, та інші заходи.

Як повідомлялося, на початку лютого Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві Президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.