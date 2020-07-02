Нова резолюція РБ ООН посилить тиск на Росію щодо виконання "Мінська" – Кислиця

Ухвалена 1 липня Радою Безпеки ООН резолюція з глобального припинення бойових дій посилює тиск на Росію щодо виконання нею Мінських домовленостей, передусім, припинення вогню на тимчасово окупованому сході України.

Таке переконання висловив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у виступі на відкритих дебатах Радбезу, текст якого отримав у своє розпорядження Укрінформ.

"Ми сподіваємось, що один відомий необраний член Ради Безпеки ООН (Росія - ред.) нарешті почне займатися конкретними справами, ніж розводити балачки, й відповідні положення Мінських угод щодо встановлення режиму припинення вогню на Донбасі будуть виконані", - наголосив представник України.

Крім того, Кислиця нагадав, що резолюція "містить чіткий і однозначний сигнал для сторін збройних конфліктів" щодо забезпечення негайної "гуманітарної паузи" впродовж принаймні 90 днів.

При цьому український дипломат підкреслив, що Росії вже досить "розпорошувати сили на фальшиву турботу про тих, хто потребує допомоги", а також просувати "маніпулятивні ініціативи" для скасування санкцій, введених проти РФ у відповідь на грубі порушення міжнародного права та прав людини. У цьому контексті Кислиця порекомендував "необраному члену РБ ООН" відмовитися від авантюристичної, екстремально націоналістичної та агресивної політики проти інших країн, щоб "усунути основну причину санкцій, накладених проти Росії".

Як повідомлялося, 1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах – у тому числі на Донбасі, а також забезпечення гуманітарної й медичної допомоги в період пандемії COVID-19. Це стало можливим після понад трьох місяців зусиль міжнародної спільноти щодо просування цієї ініціативи в ООН, у той час як РФ намагалася домогтися скасування всіх міжнародних санкцій перед тим, як підтримати глобальне перемир'я.