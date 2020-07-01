Радбез ООН схвалив глобальне припинення вогню на час пандемії

Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах (у тому числі на Донбасі) та забезпечення гуманітарної й медичної допомоги в період пандемії COVID-19.

Про це повідомив у Facebook у середу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію", - написав український дипломат.

У документі, зокрема, йдеться про "загальне та негайне припинення бойових дій" в усіх конфліктних ситуаціях та міститься заклик до всіх сторін збройних конфліктів "негайно розпочати тривалу гуманітарну паузу принаймні впродовж 90 днів".

Як підкреслюється в резолюції, це має сприяти безпечній й безперебійній доставці гуманітарної й медичної допомоги відповідно до міжнародного права, у тому числі міжнародного гуманітарного права та права біженців.

Україна неодноразово висловлювала підтримку ініціативі Генерального секретаря ООН та зусиллям міжнародної спільноти щодо глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19. При цьому, російська сторона намагалася маніпулювати цією ініціативою й заявляла, що для цього потрібно спочатку зняти всі міжнародні санкції, зокрема запроваджені проти РФ через агресію на Донбасі та окупацію Криму.