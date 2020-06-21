Країни, які обирали непостійних членів Радбезу ООН, є партнерами України – Зеленський

Усі країни, які брали участь у виборах непостійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2021-2022 роки, зокрема Канада, є партнерами України, незалежно від результатів голосування.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що голосування під час обрання членів Радбезу ООН було таємним.

"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Раді Безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Раді Безпеки ООН", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала й буде підтримувати Канаду.

"Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо, і ми віримо в успіх Канади", – зазначив він.

Президент висловив сподівання, що наступного разу Канада буде в цій ситуації переможцем. Він наголосив, що у світі є багато майданчиків, де всі прислухаються до думки цієї країни. Зокрема, це НАТО та ОБСЄ.

"Я хочу, щоб ви розуміли, що все, що важливо для Канади, важливо й для України, тому що ми розуміємо, що Канада завжди на таких масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну. А ми завжди будемо підтримувати Канаду", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 17 червня в штаб-квартирі ООН відбулися вибори п’яти непостійних членів Радбезу ООН на 2021–2022 роки. Серед кандидатів були Канада, Джибуті, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика та Норвегія.

До складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів – 5 постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). П’ять «великих» країн – Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція – мають «право вето», тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

Фото: ОП