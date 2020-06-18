Зеленський виступить на відеосаміті Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський на відеосаміті Східного партнерства у четвер, 18 червня, торкнеться питання координації зусиль при реагуванні на пандемію COVID-19, а також перспективи членства України в Європейському Союзі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє пресслужба глави держави.

За його словами, однією з найбільш важливих тем, про які говоритиме Зеленський під час свого виступу, буде питання координації зусиль членів ЄС і «східних партнерів» при реагуванні на пандемію.

«Як відомо, Україна надавала і гуманітарну допомогу певним членам ЄС, і свої транспортні літаки для доставки такої допомоги до інших країн ЄС. Ми мали позитивні приклади допомоги нашій країні від ЄС під час пандемії: 190 мільйонів євро як гуманітарна допомога плюс 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Все це ми маємо інституціалізувати, розуміючи, що подібні пандемії, на жаль, можуть повторитися», – сказав Жовква.

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Крім того, він зауважив, що на порядку денному діалогу України та ЄС також залишаються стратегічні питання: перспектива членства для України, перспектива розширення доступу українських товарів на ринки ЄС і підтримка суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

«І про це говоритиме Президент під час свого виступу на відеоконференції Східного партнерства», – зазначив заступник керівника ОП.

Жовква нагадав, що проведення саміту Східного партнерства планувалося на 18 червня в Брюсселі, але через пандемію коронавірусу він відбудеться в режимі відеоконференції.

У заході передбачається участь не лише керівництва Європейського Союзу та шести держав – учасниць Східного партнерства, а й лідерів 27 країн – членів ЄС.

«Україна – традиційний учасник Східного партнерства. Той учасник, який завжди прагне більшої динаміки у Східному партнерстві. Ми кажемо, що ми найамбітніша країна – учасник Східного партнерства. І тому ми хочемо, щоб захід пройшов не заради заходу, а досягнув конкретних результатів», – наголосив Жовква.