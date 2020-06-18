Зеленський привітав новообраних членів Радбезу ООН

Президент України Володимир Зеленський привітав 4 держави з обранням до складу Ради безпеки ООН.

Привітання Зеленський написав у Twitter.

«Бажаю успіхів Індії, Ірландії, Мексиці та Норвегії як новообраним членам Ради безпеки ООН у 2021-2022 роках. Усі вони є нашими партнерами та заслуговують на цю роль. На нових учасників (РБ ООН- ред.) покладається величезна відповідальність за захист цінностей ООН», - зазначив глава Української держави.

Також Зеленський підкреслив, що Україна готова до підтримки цих держав та до повноцінної співпраці.

Як повідомлялося, Канада, яка конкурувала з Норвегією та Ірландією у групі європейських та інших країн за місце непостійного члена Радбезу ООН, не змогла набрати потрібної кількості голосів. Переможця від Африки буде визначено в другому турі 18 червня, оскільки ні Кенія, ні Джібуті не отримали необхідної підтримки.

До Радбезу ООН входять 10 непостійних членів і щороку в рамках ротації змінюються п'ять держав. Водночас вони не володіють правом вето на відміну від постійних членів Радбезу (Великої Британії, Китаю, США, Франції, Росії).

Новообрані країни у 2021 році змінять Бельгію, Німеччину, Домініканську Республіку, Індонезію і ПАР. Другий рік продовжать брати участь у роботі Ради безпеки В'єтнам, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, Естонія.