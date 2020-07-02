У "Слузі народу" розповіли про ймовірного кандидата на посаду голови НБУ

Прізвище голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка звучало серед імовірних кандидатур на посаду нового голови Національного банку.

Це підтвердила журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Верховній Раді в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу про це говорити, це не мій профільний комітет, я з гуманітарного комітету. Але прізвище Кирила Шевченка з Укргазбанку звучало серед кандидатур. Але, знову ж таки, має бути офіційне подання, офіційні сигнали, а не просто переписки у внутрішньопартійному чаті", - сказала Кравчук.

Вона також прокоментувала інформацію, що на посаду голови Нацбанку після відставки Якова Смолія претендуватиме голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зарано поки що говорити про конкретні прізвища. Щодо пана Гетманцева – в нього один з найактивніших комітетів цієї Ради. Я думаю, що було б погано втратити такого фахового голову комітету, але, звичайно, якщо він сам таке забажає. Але я не чула про таке його бажання", - зазначила Кравчук.

Депутатка також заперечила, що новим головою НБУ може стати колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов або експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Питання про Яценюка – це ніщо інше, ніж чутки, і навряд чи будуть голоси в монобільшості на призначення пана Яценюка. Хоча, звичайно, він, як один з попередників, він очолював Нацбанк, кваліфікаційно цьому відповідає, але політично – ні", - зауважила Кравчук.

Політик також прокоментувала питання, чи не вплине відставка глави НБУ на співпрацю України з міжнародними партнерами.

"Я думаю, що комунікації вирішують усе, і коли міжнародні партнери побачать, що в нас немає інших якихось бажань, а в нас немає інших бажань, ніж просто замістити вакантну посаду, якщо така з'явиться і ми проголосуємо за відставку, то я думаю, що всі такі певні недокомунікації будуть вирішені і в принципі для послів G7 також важлива незалежність регулятора як інституції, а не прізвище його очільника", - підкреслила Кравчук.

Вона додала, що також читала заяву від МВФ щодо заяви Якова Смолія про відставку.

"Вони (МВФ - ред.), в принципі, розуміють, що, очевидно, буде зміна керівництва, вони, звичайно, розраховують на фахівця, на професіонала і на незалежність регулятора. Точно така сама позиція і у нас", - зауважила Кравчук.

Депутатка додала, що парламентарії дуже хотіли б заслухати Смолія, перш ніж він піде у відставку.

"Також ми розраховуємо, що правління Нацбанку буде працювати, займати активну позицію, і ми очікуємо також роз'яснень від Міністерства фінансів. Наскільки я знаю, то міністр фінансів сьогодні планує також дати публічні коментарі, дати брифінг і дати сигнали для інвесторів, щоб не було необґрунтованої паніки", - сказала Кравчук.

За словами заступниці фракції "Слуга народу", всередині фракції поки не робили сигнального опитування щодо позиції навколо відставки Якова Смолія, і тому поки не можна прогнозувати, чи буде 226 голосів за таке рішення.

Водночас, Кравчук зауважила, що у фракції "Слуга народу" лунають різні думки – одні схвалюють рішення про відставку глави НБУ, а інші турбуються, щоб це не вплинуло на фінансову ситуацію в країні. Також, за словами Кравчук, усі хотіли б розуміти, що стоїть за звинуваченнями Смолія про політичний тиск.

"З приводу Верховної Ради – дійсно була зареєстрована постанова одного з комітетів, економічного, про те, щоб викликати на звіт пана Смолія. Також його запрошували неодноразово на засідання спільних робочих груп – фінансового комітету, екологічного, економічного. На жаль, наскільки я знаю, він не прийшов. Тому ми би дуже не хотіли, щоб пан Смолій сплутав парламентський контроль і політичний тиск", - зазначила Кравчук.

На запитання, чи може Верховна Рада ухвалити рішення щодо відставки Смолія, депутатка відповіла, що це залежить від того, як швидко буде розглянутий законопроєкт про гральний бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.