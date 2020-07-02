"Євросолідарність" просить Зеленського повернути без розгляду заяву Смолія

Фракція "Європейська солідарність" вимагає у Президента Володимира Зеленського відкликати заяву голови Національного банку Якова Смолія про відставку.

Про це йдеться у заяві партії "Європейська солідарність", яку озвучив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко під час брифінгу у Верховній Раді в четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми негайно скликали цей брифінг для того, щоби напряму звернутися до Володимира Олександровича. Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду", - заявив Порошенко.

Він також особисто попросив Якова Смолія відкликати свою заяву про відставку.

За словами політика, тиск на голову Нацбанку відбувся не з боку фракції "Слуга народу", не від "групи Коломойського" з різних фракцій ВР, а з боку вищого політичного керівництва держави.

"Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом з Міжнародним валютним фондом, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів, там стоїть підпис Зеленського", - сказав Порошенко.

Він додав, що Володимир Зеленський "все ще стоїть перед вибором, кого обрати – Україну з її 40-мільйонним народом, або Коломойського" і закликав Президента "не піддаватися".

На думку п'ятого президента, наслідки відставки голови Нацбанку "будуть руйнівними" і закликав депутатів із монобільшості не підтримувати відповідний проєкт постанови.

"Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами "групи Коломойського", які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами. Зараз народ і історія буде дивитися в очі кожному з вас, і від того, на яку кнопку ви натиснете, буде залежати ваша подальша доля, доля країни. Прохання – не допустіть чергового удару по репутації України, не допустіть руйнації України", - заявив Петро Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Фото: НБУ