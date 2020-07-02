МВФ: Незалежність Нацбанку після відставки Смолія має бути забезпечена і його наступником

У Міжнародному валютному фонді наголошують, що після відставки голови Національного банку України Якова Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.

Про це йдеться в заяві речника МВФ, повідомили Укрінформу у Представництві Фонду в Україні.

"Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. Під його керівництвом в Україні будо досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці", - сказав речник МВФ.

За його словами, "саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови".

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

Президент Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій був призначений на посади голови НБУ у березні 2018 року.