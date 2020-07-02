Рада НБУ не відчувала жодного політичного тиску – Данилишин

Голова ради Національного банку Богдан Данилишин запевняє, що ані він, ані інші члени ради НБУ не відчували жодного політичного тиску з боку нинішнього або попереднього керівництва держави.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З подивом дізнався про подання головою Національного банку Яковом Васильовичем Смолієм заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку із "політичним тиском". Маю відзначити, що ані я особисто, ані інші члени ради Національного банку не відчували жодного політичного тиску з боку нинішнього або попереднього керівництва держави та мали безперешкодну можливість забезпечувати незалежну політику та виконання основних функцій Національного банку", - написав Данилишин.

Враховуючи чутливість грошово-кредитної сфери, він вважає, що заяви про політичний тиск на керівництво Нацбанку є необережними та створюють ризик зниження довіри іноземних інвесторів та українських громадян до державних інституцій в Україні, що, своєю чергою, матиме негативні наслідки для економіки у період кризи.

Голова ради НБУ зазначив, що для нього було за честь працювати з 2016 року разом зі Смолієм та колективом Національного банку над реформуванням банківської системи України, вдосконаленням монетарної політики та впровадженням міжнародних стандартів банківської діяльності. Рада НБУ, яка відповідає за розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням, підтримувала діяльність правління Нацбанку у реалізації політики, спрямованої на зниження інфляції та забезпечення фінансової стабільності в державі.

При цьому рада Національного банку неодноразово впродовж останніх років вказувала на недоліки та незбалансованість політики Нацбанку, вибірковість застосування монетарних інструментів та недостатньо активну діяльність правління Національного банку з відновлення кредитування та стимулювання економічної активності в Україні, заявив Данилишин. Зокрема, зазначив він, за результатами засідання ради, яке відбулося 30 червня 2020 року, було прийняте рішення про те, що жорсткість грошово-кредитної політики Національного банку у 2018-2020 роках призвела до суттєвої деформації економічних стимулів діяльності банків та скорочення рівня кредитування економіки.

"Разом з тим я переконаний, що попри можливий тимчасовий період невизначеності, пов’язаний із поданням головою Національного банку заяви про відставку та її розглядом Президентом України та Верховною Радою України, Національний банк як незалежна та професійна державна інституція забезпечить стабільність гривні та фінансового ринку України", - підкреслив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".